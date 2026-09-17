Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırarak enflasyonla mücadelede kararlı bir duruş sergilemesine karşın teknoloji şirketlerinin hisselerinde yaşanan düşüşlerle karışık seyrediyor.
Fed'in faiz kararı küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken bankanın faiz artırımının ardından New York borsasında dün görülen satış baskısı, bugün özellikle vadeli piyasalarda yerini daha iyimser bir görünüme bıraktı.
Asya tarafında ise teknoloji şirketlerinin hisselerinde yaşanan düşüşlere karşın Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımı kararı bölge piyasalarının karışık seyrinde etkili oldu.
Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi önceki kapanışın hemen altında 6.715 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,53 değer kazancıyla 64.261 puandan kapandı.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,42 azalışla 3.875 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,76 düşüşle 24.528 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,22 üzerinde 74.497 puan seviyesinde bulunuyor.
Petrol fiyatlarında dün görülen düşüş de bugün Asya piyasalarındaki düşüş eğilimini sınırlandırdı. Öte yandan Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yarınki faiz kararı piyasaların odağında yer alıyor.
BoJ, artan enerji maliyetlerinin enflasyonist endişeleri artırması ve yenin değer kaybetmesinin yarattığı baskıyla yüzde 1 seviyesindeki politika faizini 25 baz puan artırarak 31 yılın en yüksek seviyesine çıkarmaya hazırlanıyor.
BoJ en son haziran ayındaki toplantısında politika faizini artırmıştı.
Diğer taraftan Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin ekonomik büyümeyi destekleme gündemini sürdürmesiyle birlikte BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın, Takaiçi'nin yakın çevresinden önemli ölçüde baskı görebileceği tahmin ediliyor.