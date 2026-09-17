Döviz ve altın güne nasıl başladı? (17 Eylül 2026)

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 48,6750 seviyesinde bulunuyor.

17.09.2026 10:01:380
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Döviz ve altın güne nasıl başladı? (17 Eylül 2026)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,6560'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 48,6750 seviyesinde. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 56,0070'ten, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 65,3450'den işlem görüyor.

Altında son durum

Gram altın, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 6 bin 741 liradan işlem görüyor.

Dün gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,65 azalışla 6 bin 670 liradan günü tamamlamıştı.

Güne alıcılı başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,06 artışla 6 bin 741 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 70 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 94 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 1,03 artışla 4 bin 307 dolardan işlem görüyor.

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