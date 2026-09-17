TCMB’den likidite yönetimine yönelik yeni tedbirler geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite koşullarının yakından takip edileceğini, gerek görülmesi halinde her türlü ek tedbirin alınacağını bildirdi.

17.09.2026 10:32:070
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TCMB’den likidite yönetimine yönelik yeni tedbirler geldi

TCMB tarafından yapılan "Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin Basın Duyurusu" bankanın internet sitesinde yayımlandı.

Duyuruda, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak TCMB likidite imkanlarının gözden geçirildiği belirtildi.

Bu çerçevede, haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarının likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacağı ifade edilen duyuruda, banka bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerinin bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncelleneceği kaydedildi.

Duyuruda, "TCMB bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilerek azaltılacaktır. Likidite koşulları yakından takip edilerek gerek görülmesi hâlinde her türlü ek tedbir alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

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