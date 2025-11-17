Asya borsaları karışık seyrediyor

Jeopolitik riskler, Asya borsalarında risk iştahının azalmasına neden oluyor. Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, 7 Kasım'da Japon parlamentosu Diet'te düzenlenen oturumda Tayvan Boğazı'na yönelik bir askeri müdahalenin Japonya için "varlığını tehdit eden durum" olarak görüleceğini ifade etmişti.

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.

Başbakan Takaiçi'nin Tayvan hakkındaki yorumlarının ardından patlak veren diplomatik anlaşmazlık ise yumuşama belirtisi göstermiyor. Tokyo ve Pekin arasında artan gerilim varlığını korumaya devam ederken, Çin, Japonya'da eğitim görmeyi planlayan öğrencileri, ülkedeki Çin vatandaşları için artan risk konusunda uyardı.

Buna ek olarak, 4 silahlı Çin Sahil Güvenlik gemisi, pazar sabahı Japonya kontrolündeki tartışmalı sulardan geçerek ayrıldı. Asya'da artan jeopolitik gerilimle birlikte Japonya'da perakende ve turizm hisselerinde düşüşler görüldü.

Öte yandan Japonya'da 3. çeyreğe ilişkin GSYH yıllık bazda yüzde 1,8 azaldı. Beklentiler ülke ekonomisinin yüzde 2,4 daralması yönündeydi. Açıklanan veri Japon ekonomisinin 6 çeyrektir ilk kez daraldığını ortaya koydu.

Analistler, Japonya'da büyümenin kötü gelmesinin ABD'nin uyguladığı gümrük tarifelerinden dolayı ülke ihracatının olumsuz etkilenmesinden kaynaklandığını söyledi. ABD'nin Japonya'ya gümrük vergilerini eylül ayında yüzde 15'e çektiğini anımsatan analistler, bundan dolayı ülkede 4. çeyrek büyüme verisinin pozitif gelebileceğini kaydetti.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) yetkililerinin ülkede açıklanan büyüme verisiyle ilgili yapabileceği açıklamalar da takip edilecek.

Öte yandan Samsung, Hyundai gibi önde gelen şirketler Güney Kore'de topluca yerli yatırım planlarını açıkladılar. Samsung sadece önümüzdeki beş senede 310 milyar dolar yatırım sözü verdi. Bu gelişmelerle Güney Kore borsasında da yükseliş eğilimi öne çıktı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,10 düşüşle 50.325 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,94 artışla 4.089 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 3.965 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 kayıpla 26.290 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise bir önceki kapanışının yüzde 0,2 üstünde 84.766 puanda seyrediyor.