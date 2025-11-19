Asya borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması ve teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin oluşturduğu satış baskısı sürerken bugün açıklanacak Fed'in son toplantısına ilişkin tutanaklar ile Nvidia'nın beklenen finansal sonuçların yatırımcı kararlarını yönlendirmesi bekleniyor.

Asya tarafında da Çin hariç satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken bugün açıklanması beklenen Nvidia bilançosu bölgede yatırımcıların odağında yer alıyor.

Japonya'da mali endişeler devam ederken ülkenin Çin ile Tayvan gerginliği sürüyor. Bu doğrultuda Çinli ve Japon yetkililer, söz konusu gerginlik nedeniyle Pekin'de görüştü.

Dünkü görüşme hakkında Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, yerel basına yaptığı açıklamada, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin açıklamalarının "uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ettiğini" söyledi. Mao, Tokyo'nun Çin'i ilgilendiren konularda provokasyon yapmayı bırakması gerektiğini vurguladı.

Mao, Japonya Başbakanı Takaiçi'nin sözlerinin Çin ve Japonya arasındaki siyasi belgelerin ruhunu ciddi şekilde ihlal ettiğini ve siyasi temele kökten zarar verdiğini belirtti.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da çekirdek makine siparişleri eylülde aylık bazda yüzde 4,2, yıllık olarak da yüzde 11,6 artış kaydetti.

Öte yandan, Japonya'da tahvil piyasasına ilişkin endişeler artarken ülkenin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,78'e kadar çıkarak 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin 110 milyar dolarlık bir teşvik paketi hazırlayacağına yönelik haberler ülkede enflasyonun daha da artacağı endişelerini artırırken tahvil piyasasında da satış baskısına neden oldu.

Analistler, tahvil faizleri arttıkça Japonya'nın borç yükünün de arttığını söyledi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,33 düşüşle 48.540,0 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,61 azalışla 3.929,51 puandan günü tamamladı. Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 3.955 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 kayıpla 25.863 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise bir önceki kapanışının yüzde 0,3 üstünde 84.913 puanda seyrediyor.