Asya borsaları, ABD ve Çin arasında ticari gerginliklerinin tekrar yükselebileceği endişeleri ile Japonya'daki siyasi gelişmelerin etkisiyle negatif seyrediyor.

Asya borsaları negatif seyrediyor

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getiren Çin'i tarife artışıyla tehdit etmiş, ardından 1 Kasım itibarıyla ABD'nin Çin'e şu anda ödediği tarifeye ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.

Daha sonra Çin konusunda endişelenilmemesi gerektiğini ve her şeyin yoluna gireceğini belirten Trump, açıklamalarıyla piyasalardaki risk algısının azalmasını sağlamıştı.

Analistler, ABD'li yetkililerden gelen ılımlı açıklamalara karşın iki büyük ekonomi arasındaki ticaret görüşmelerinin seyrine ilişkin belirsizliğin sürdüğüne dikkat çekti. Öte yandan, Japonya'daki siyasi belirsizlikler de bölge borsaları üzerinde baskı oluşturuyor.

Geçen hafta Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) yeni lideri Takaiçi Sanae'nin seçilmesinin ardından koalisyon ortağı Komeito, siyasi ittifaktan ayrılacağını bildirmişti. Ülkede Takaiçi'nin Başbakanlık sürecine yönelik haber akışı yakından takip ediliyor.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,7 azalışla 46.799 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 düşüşle 3.561 puanda bulunuyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 azalışla 3.868 puandan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 kayıpla 25.405 puandan işlem görüyor. Hindistan'da da Sensex endeksi önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 82.040 puanda seyrediyor.

