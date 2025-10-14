Yapı Kredi Bankası (YKBNK) 3. çeyrek bilanço tarihi belli oldu

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre 3. çeyrek bilanço tarihi 31 Ekim. KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Bankamızın 01.01.2025 - 30.09.2025 dönemine ilişkin finansal raporlarının 31.10.2025 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Bankanın finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.