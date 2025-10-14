Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 yükselişle 10.567,66 puandan başladı.

14.10.2025 10:07:220
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,53 değer kaybederek 10.556,18 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,47 puan ve yüzde 0,11 artışla 10.567,66 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi yüzde 0,15 arttı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,54 ile taş toprak olurken, en fazla gerileyen ise yüzde 0,39 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik uzlaşmacı açıklamalarına rağmen iki ülke arasındaki ticari ilişkilere dair belirsizlikler nedeniyle karışık bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantılarının takip edileceğini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının da yatırımcıların odağında olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.500 ve 10.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

