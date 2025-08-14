Asya borsalarında Bessent’in BoJ açıklamalarıyla karışık seyir

ABD Hazine Bakanı Bessent’in Japonya Merkez Bankası’ndan faiz artırımı beklediğini söylemesi, Asya borsalarında farklı yönlü hareketlere yol açtı.

Asya borsalarında, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Japonya Merkez Bankasından (BoJ) faiz artırımı beklediğine dair açıklamaları sonrasında karışık bir seyir öne çıkıyor.

Bölge piyasalarında, Bessent’in Japonya’nın para politikasına ilişkin açıklamaları etkili oldu. Bakan Bessent, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) enflasyon riskine karşı adım atmakta geride kaldığını belirterek, bankanın faiz artırımına gitmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

BoJ Başkanı Kazuo Ueda ile görüştüğünü aktaran Bessent, "Bu benim görüşüm, onun değil. Geride kaldılar, dolayısıyla faiz artıracaklar." dedi. Buna karşın Bessent, olası faiz artışının ne zaman gerçekleşebileceğine ilişkin yorum yapmadı.

Bessent'in açıklamalarının ardından yenin dolar karşısında değer kazanması ve faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesi, Japonya borsasında satış baskısını artırdı. Dolar/yen paritesi yüzde 0,7 azalışla 146,3 seviyesinde seyrediyor.

Öte yandan, Çin'in yeni yuan cinsinden kredileri, 20 yıl sonra ilk kez daralarak beklentilerin altında kaldı. Analistler, bu durumun özel sektör kredi talebindeki zayıflığa işaret ettiğini belirtti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,35 azalışla 42.688,50 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,04 yükselişle 3.225,66 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,04 düşüşle 3.681 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 kayıpla 25.523 puanda seyrediyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise yatay seyirle 80.594 puanda bulunuyor.

