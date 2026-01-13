Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa piyasalarında saat 11.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 611,3 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 25.408 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 10.139 puandan işlem görüyor.

İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,3 kazançla 17.734 puan seviyesinde bulunurken Fransa'da CAC 40 yüzde 0,2 azalışla 8.339 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 45.614 puandan işlem görüyor.

Avrupa borsaları, küresel piyasalara paralel bir seyir izleyerek ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik endişeler ve jeopolitik gerilimlere rağmen teknoloji ve savunma şirketi hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle karışık seyir izliyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Adalet Bakanlığı'nın Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili olarak kendisine yönelik cezai iddianame tehdidinde bulunduğunu duyurmasından sonra başlayan süreç ve ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Fed'e ilişkin belirsizliklerle ABD'ye göre daha ucuz olması nedeniyle Asya ve Avrupa'daki hisse senedi piyasasının yatırımcılar tarafından ilgi görmesi küresel piyasalardaki yükselişleri destekliyor. Analistler, günü geri kalanında ABD'de enflasyon ile konut satışları, İngiltere'de ise BoE Başkanı Bailey'in konuşmasının takip edileceğini belirtti.