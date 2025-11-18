Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsalarında, küresel ölçekte teknoloji şirketlerine yönelik yüksek değerleme endişeleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine dair beklentilerin zayıflamasıyla negatif bir seyir öne çıkıyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.15 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,2 düşüşle 564,7 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 azalışla 9.577 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışının yüzde 1,3 altında 23.276 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,5 kayıpla 7.998 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,5 değer kaybıyla 43.105 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 1,3 düşüşle 15.953 puan seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda teknoloji hisselerine yönelik yüksek değerleme endişeleri sürerken ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin gücünü kaybetmesi risk iştahını sınırlıyor.

Bununla birlikte, ABD'de ekim ayı istihdam raporunun işsizlik oranı verileri olmadan yayımlanacak olması makro görünümdeki belirsizliği artırırken, yatırımcılar ABD'de yarın açıklanacak Nvidia bilançosu öncesinde temkinli davranıyor.

Piyasalardaki söz konusu olumsuzluklar Avrupa borsalarına da taşınırken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos katıldığı bir konferansta finansal istikrar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Finansal piyasaların varlık fiyatlarındaki güçlü ve korelasyonlu düzeltmelere karşı savunmasız olduğunu belirten de Guindos, küresel borsaların nisan ayındaki düşük seviyelerinden toparlanmasından bu yana ortaya çıkan iyimser havanın finansal piyasalardaki zaten yüksek olan değerlemeleri daha da yukarı çektiğini söyledi.

Analistler, bugün Avrupa tarafında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin beklendiğini ifade etti.