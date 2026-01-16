Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları, makro ekonomik veriler ve jeopolitik risklerin etkisiyle negatif bir seyir izliyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 613,8 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 azalışla 10.218 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 25.328 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 gerilemeyle 8.291 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 45.762 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,1 düşüşle 17.623 puan seviyesinde bulunuyor.

Avro Bölgesi'nde jeopolitik risklerin fiyatlamalar üzerindeki etkisi sürerken, Almanya'da açıklanan tüketici enflasyonu verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Almanya'da tüketici enflasyonu Aralık 2025'te aylık bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 1,8 artışla beklentilere paralel gerçekleşti.

Bölgede ABD'nin Grönland'ı istemesine yönelik haber akışı yatırımcıların odağında yer alıyor. ABD'li ve Danimarkalı yetkililer tarafından dün yapılan Grönland toplantısına yönelik karışık söylemler dikkati çekiyor.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD ile Grönland konusunda temel bir anlaşmazlık olduğunu ve ABD'nin adayı ele geçirme hırsının devam ettiğini belirtti.

Frederiksen, Grönland konusunda ABD ile yaşanacak bir anlaşmazlığın, ABD ve Danimarka'nın yanı sıra birçok Avrupa ülkesinin de üye olduğu uluslararası askeri ittifak NATO'nun sonunu getirebileceği uyarısında bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise Başkan Yardımcısı JD Vance ile Danimarkalı yetkililer arasında yapılan Grönland toplantısının verimli geçtiğini belirterek, iki ülke arasında Grönland'ın satın alınması konusunda teknik görüşmelere başlanacağını ifade etti.

Analistler günün geri kalanında jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra İngiltere'de İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşması ve ABD'de sanayi üretimi ile kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini kaydetti.