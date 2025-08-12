Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, ABD yönetiminin korumacılık kapsamında uyguladığı tarifelere ilişkin endişelerin azalmasıyla pozitif seyrediyor.

12.08.2025 11:01:320
Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 548,76 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 kazançla 24.121 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 9.154 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 primle 41.772 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 14.905 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 7.739 puanda bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin mallarına yönelik yükseltilen gümrük vergilerinin uygulanmasının 90 gün daha ertelenmesini öngören kararnameyi imzaladı.

Bu gelişme sonrasında ABD yönetiminin korumacılık kapsamında uyguladığı tarifelere ilişkin endişeleri azalmasıyla küresel piyasalarda risk iştahı arttı.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirtti.

ABD'deki enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipucu verebileceğini belirten analistler, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) temmuzda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,8 artmasının beklendiğini ve söz konusu verinin tahminlerden sapması durumunda ise piyasalarda oynaklığın artabileceğini söyledi.

Analistler bugün ABD'de enflasyonun yanı sıra Almanya'da cari işlemler dengesi, Avro Bölgesi ile Almanya'da Zew ekonomik güven endeksi, ABD'de federal bütçe dengesinin takip edileceğini söyledi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de haziran ayına ilişkin işsizlik oranı yüzde 4,7 ile beklentiler doğrultusunda gerçekleşti.

