Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa piyasalarında saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,1 artışla 609,5 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,2 yükselişle 24.874 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 değer kazanarak 10.214 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 1,2 artışla 8.168 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi 1 kazançla 17.619 puan seviyesinde bulunurken İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 44.849 puandan işlem görüyor.

Avro Bölgesi'nde Trump'ın İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşma ve görüşmeler yakından takip edilirken verdiği mesajlar Grönland konusundaki endişeleri azalttı.

Ulusal güvenlik gerekçeleriyle Grönland'a ihtiyaçları olduğunu savunan Trump, bu nedenle ABD'nin Grönland'ı alma konusunu görüşmek üzere acil müzakereler talep ettiğini, bölgenin kontrolünü ele alma konusunda "güç kullanmayacağını" bildirdi.

Trump, bu kapsamda Grönland konusunda Avrupa ülkelerine yönelik 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini uygulamayacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump, 17 Ocak'ta ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'dan ithal edilen mallara 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 tarife getirileceğini, 1 Haziran'da bu oranın yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşen Trump, bu görüşme sonucunda Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduklarını açıkladı.

Analistler, günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin de takip edileceğini belirtti.