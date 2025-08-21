BIST 100 endeksi tarihinin en yüksek seviyesini gördü

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, bugün seans içinde 11.301,74 puanı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece endeks, 18 Temmuz 2024’te görülen 11.252,11 puanlık eski rekorunu geride bıraktı.

Yıla 9.858,10 puandan başlayan BIST 100 endeksi, artan jeopolitik riskler ve tarife gelişmelerin etkisiyle 8.872,75 puana kadar geriledi. Küresel risklerin azalması ve yurt içinde yürütülen aktif ekonomi politikalarıyla bu seviyelerden yükselişe geçen endeks bugün 11.301,84 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks yıl başından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 15 değer kazandırdı.

Endekste son rekor 18 Temmuz 2024'te 11.252,11 puanla kırılmıştı.

Bu yıl BIST 100 endeksinde günlük ortalama 103,2 milyar liralık işlem hacmi oluştu.

Sektör endeksleri detaylı incelendiğinde, 2025 başından bu yana spor ve sigorta sektörleri dışında tüm sektörler kazandırırken, ilk sırada yüzde 378,05 ile finansal kiralama faktoring yer aldı. Onu yüzde 57,86 ile turizm ve yüzde 57,08 ile inşaat izledi. Bankacılık endeksi bu dönemde yüzde 11,9 ve holding endeksi yüzde 23,4 değer kazandı.

Hisse bazlı ise sene başından bu yana BIST 100 endeksine dahil hisselerin 65'i prim yaparken, 32'sinin ise gerilediği dikkati çekti.







