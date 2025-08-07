BIST 100 endeksi yeniden 11 bin puanı aştı, tarihi zirvesine ramak kaldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 11 bin puan sınırını aştı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün günü yüzde 0,47 değer kazanarak 10.901,01 puandan tamamlamıştı.

Gözler yeni zirvelerde...

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD'de mal üreten şirketlerin planlanan vergilerden muaf tutulacağını açıklaması, Fed'in faiz indirimlerine yönelik tahminlerin gücünü koruması, şirketlerden gelen olumlu bilançolar ve jeopolitik risklerin bir miktar azalmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söylemişti.

BIST 100 endeksi, en son 18 Temmuz 2024’te 11.252 puanla tarihi zirvesine ulaşmıştı.