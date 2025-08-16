BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve gerileyen 3 hisse hangileri oldu? (11-15 Ağustos)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 15,85 ile Hektaş oldu.

Hektaş’ı yüzde 15,04 ile Sasa Polyester, yüzde 14,44 ile Işıklar Enerji Yapı Holding izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 22,37 ile Efor Çay Sanayi, yüzde 18,26 ile Destek Finans Faktoring AŞ ve yüzde 10,90 ile Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 777 milyar 24 milyon lirayla ASELSAN, 600 milyar 180 milyon lirayla Garanti BBVA ve 456 milyar 780 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.