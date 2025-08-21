BİST’ten 1 hisseye tedbir kararı (20 Ağustos 2025)

BİST’in KAP'tan (Kamuoyu Aydınlatma Platformu) yaptığı bildirimde, bir hisseye tedbir kararı verildiği açıklandı.

21.08.2025 09:28:000
BİST’ten 1 hisseye tedbir kararı (20 Ağustos 2025)

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 20 Ağustos 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GRNYO) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GRNYO.E payları 21/08/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/09/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

