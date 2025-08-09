BİST’ten beş hisseye tedbir kararı geldi

BİST KAP'a (Kamuoyu Aydınlatma Platformu) yaptığı bildirimde, beş hisseye tedbir kararı verdiğini açıkladı.

9.08.2025 09:10:040
Paylaş Tweet Paylaş
BİST’ten beş hisseye tedbir kararı geldi

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 8 Ağustos 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC), Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KRGYO), Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS), Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. (BRMEN) ve Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC), Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KRGYO) ve Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ALKLC.E, KRGYO.E ve TUKAS.E payları 11/08/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/09/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. 

Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. (BRMEN) ve Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BRMEN.E ve NIBAS.E payları 11/08/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/09/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

ASELSAN'dan yeni ihracat sözleşmesi geldi

ASELSAN'dan yeni ihracat sözleşmesi geldi

BİST’ten üç hisseye tedbir kararı

BİST’ten üç hisseye tedbir kararı

SPK'dan yeni bülten: 4 şirkete bedelsiz onayı geldi

SPK'dan yeni bülten: 4 şirkete bedelsiz onayı geldi

BIST 100 endeksi yeniden 11 bin puanı aştı, tarihi zirvesine ramak kaldı

BIST 100 endeksi yeniden 11 bin puanı aştı, tarihi zirvesine ramak kaldı

Ağustos ayında temettü dağıtacak hisseler: Temettü takvimi

Ağustos ayında temettü dağıtacak hisseler: Temettü takvimi

Damla Kent halka arzı: Son gün ne zaman? Halka arz tarihleri

Damla Kent halka arzı: Son gün ne zaman? Halka arz tarihleri

Yorum Yaz