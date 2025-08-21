BİST’ten bir hisseye tedbir kararı

BİST’in KAP'a (Kamuoyu Aydınlatma Platformu) yaptığı bildirimde, bir hisseye tedbir kararı verildiği açıklandı.
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 21 Ağustos 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.
BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IZENR.E payları 22/08/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/09/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.