BİST’ten dün bir hisseye tedbir kararı geldi

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 27 KASIM 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LINK) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında LINK.E payları 28/11/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/12/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.