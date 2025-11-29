BİST’ten dün iki hisseye tedbir kararı geldi

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 28 Kasım 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSTL) ve Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSTL) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BMSTL.E paylarında 01/12/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 31/12/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında CELHA.E payları 01/12/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 31/12/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.