BİST’ten dün üç hisseye tedbir kararı geldi

BİST’in KAP!a (Kamuoyu Aydınlatma Platformu) yaptığı bildirimde, üç hisseye tedbir kararı verdiği açıklandı.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 28 Ağustos 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY), Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) ve Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. (TURGG) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GENIL.E, PEKGY.E ve TURGG.E payları 29/08/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/09/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.