BİST’ten dün üç hisseye tedbir kararı geldi

BİST’in KAP!a (Kamuoyu Aydınlatma Platformu) yaptığı bildirimde, üç hisseye tedbir kararı verdiği açıklandı.

29.08.2025 00:42:060
Paylaş Tweet Paylaş
BİST’ten dün üç hisseye tedbir kararı geldi

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 28 Ağustos 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY), Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) ve Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. (TURGG) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GENIL.E, PEKGY.E ve TURGG.E payları 29/08/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/09/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Dof Robotik halka arzına geri sayım... Kaç lot dağıtacak, hisse fiyatı ne kadar?

Dof Robotik halka arzına geri sayım... Kaç lot dağıtacak, hisse fiyatı ne kadar?

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününde negatif seyrediyor

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününde negatif seyrediyor

Asya borsalarında karışık seyir izleniyor

Asya borsalarında karışık seyir izleniyor

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

7 şirketin borçlanmasına onay verildi

7 şirketin borçlanmasına onay verildi

SPK'dan 3 şirketin sermaye artırımına onay

SPK'dan 3 şirketin sermaye artırımına onay

Yorum Yaz