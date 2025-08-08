BİST’ten üç hisseye tedbir kararı

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 7 Ağustos 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS), Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) ve Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. (MEPET) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında HDFGS.E paylarında 08/08/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/09/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) ve Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. (MEPET) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında MANAS.E ve MEPET.E payları 08/08/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/09/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.