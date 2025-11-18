BİST’ten üç hisseye tedbir kararı geldi

Borsa İstanbul (BİST), yaptığı incelemelerin ardından üç hisse için Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında çeşitli önleyici tedbirler uygulanacağını duyurdu

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 17 Kasım 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANEL), Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. (SKYLP) ve BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSTL) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANEL) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında SANEL.E payları 18/11/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/12/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. (SKYLP) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında SKYLP.E payları 18/11/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/12/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSTL) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BMSTL.E payları 18/11/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/12/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.