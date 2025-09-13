BİST’ten üç hisseye tedbir kararı geldi (12 Eylül 2025)

BİST Kamuoyu Aydınlatma Platformu’ndan yaptığı bildirimde, üç hisseye tedbir kararı verdiğini açıkladı.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 12 Eylül 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR), Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (POLTK) ve Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ESCAR.E, POLTK.E ve SAMAT.E payları 15/09/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/10/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.