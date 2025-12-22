Borsa İstanbul bir hissede tedbir uyguladı

VBTS kapsamında Uşak Seramik Sanayi AŞ (USAK) paylarına yeni tedbirler uygulanacak.

22.12.2025 19:44:150
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 22 Aralık 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında USAK.E payları 23/12/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/01/2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

