Borsa İstanbul güne yatay pozitif seyirle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güne %0.03 artışla 11041,82 puandan başladı.

12.08.2025 10:05:220
Paylaş Tweet Paylaş
Borsa İstanbul güne yatay pozitif seyirle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kazanarak 11.038,32 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,50 puan ve yüzde 0,03 artışla 11.041,82 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,01, holding endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,72 ile tekstil deri, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,99 ile turizm oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonist risklerin devam edeceğine dair endişeler ve ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştireceği görüşmeden çıkacak sonuca dair belirsizliklerin devam etmesiyle karışık seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

Öte yandan, yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerine çevrildi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziran ayında 1 milyar 546 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında ise 19 milyar 520 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini öngördü.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Japonya'da Nikkei 225 endeksi tatilden rekorla döndü

Japonya'da Nikkei 225 endeksi tatilden rekorla döndü

Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (12 Ağustos 2025)

Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (12 Ağustos 2025)

Enerya Enerji temettü ödeme tarihi ne zaman? (2025)

Enerya Enerji temettü ödeme tarihi ne zaman? (2025)

Yarın 3 temettü, 1 bedelsiz var (12 Ağustos 2025)

Yarın 3 temettü, 1 bedelsiz var (12 Ağustos 2025)

New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası yatay seyirle açıldı

Yorum Yaz