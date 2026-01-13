Borsa İstanbul’da gong Meysu için çaldı

Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 5–6–7 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecinin ardından “gong töreni” Borsa İstanbul’da yapıldı.

Halka arz sürecinde toplam tahsisat tutarının 8,5 katı talep gören Meysu için düzenlenen törende gongu; Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Osman Güldüoğlu, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Güldüoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Rıza Güldüoğlu, Mehmet Güldüoğlu ve Orhan Güldüoğlu, ile halka arzın konsorsiyum lideri Alnus Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Altınbaş birlikte çaldı.

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Bugün, toplumun hafızasında önemli bir yere sahip olan, köklü bir markayı piyasalarımızla buluşturuyoruz. Meysu Gıda, uzun yıllar boyunca her zaman sektörüne yön veren önemli adımlar atmıştır. Bugün de bu önemli adımlardan birini atarak, Borsamızda işlem görmeye başlayan Meysu Gıda, halka arzdan elde ettiği gelirle yatırımlarını gerçekleştirecek, böylece hem iç pazardaki gücünü artıracak hem de yurt dışındaki ihracat ağını genişletecektir. Borsa İstanbul olarak; üretim yapan, yatırım yapan, ihracat yapan şirketlerimizin her zaman yanındayız. Bu nedenle, Halka arz sürecinde emek harcayan herkese, tüm şirket çalışanlarına ve aracı kuruma teşekkür ediyorum. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Meysu Gıda’ya Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum” dedi.

Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. CEO’su Osman Güldüoğlu, gong töreninde yaptığı konuşmada, halka arzın şirketin uzun vadeli büyüme yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti.

Güldüoğlu, “Borsa İstanbul’da bugün çalan gong, yalnızca paylarımızın işlem görmeye başlamasını değil; emeğin, üretimin ve disiplinli büyümenin sermaye piyasalarıyla buluşmasını simgeliyor. Yarım asrı aşan köklü geçmişimizden aldığımız güçle, bugün geleceğe daha şeffaf, daha kurumsal ve daha güçlü bir adım atıyoruz.” dedi.

Meysu’nun üretim gücü ve ihracat performansına da değinen Güldüoğlu, “Türkiye’nin önde gelen meyve suyu ve içecek üreticilerinden biri olarak; entegre üretim yapımız, geniş ürün portföyümüz ve yüksek kalite standartlarımızla uzun yıllardır hem yurt içinde hem de yurt dışında güven inşa ediyoruz. Bugün ürünlerini 50’den fazla ülkeye ihraç eden, uluslararası kalite standartlarında üretim yapan güçlü bir sanayi şirketiyiz.” ifadelerini kullandı.

Halka arz sürecine gösterilen yoğun ilginin altını çizen Güldüoğlu, elde edilen sonucun Meysu’nun finansal disiplinine ve uzun vadeli büyüme vizyonuna duyulan güvenin açık bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Halka Arz Kaynakları Yatırım ve Verimlilik İçin Kullanılacak

Halka arzı yalnızca bir finansman aracı olarak değil; şeffaflık, hesap verebilirlik ve kurumsal yönetim ilkelerini daha ileri taşıyan stratejik bir adım olarak gördüklerini belirten Güldüoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Elde edilen kaynakları; Kayseri Melikgazi ve İncesu’daki üretim tesislerimizde kapasite ve verimlilik artışı, yeni üretim hatları, depolama altyapısının güçlendirilmesi ve işletme sermayesinin sağlamlaştırılması için değerlendireceğiz. Mart 2025 itibarıyla devreye aldığımız arazi tipi Güneş Enerjisi Santralimizle üretim tesislerimizin elektrik ihtiyacının neredeyse tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılıyoruz. Sürdürülebilirliği iş yapış biçimimizin temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. Meysu olarak; ülkemiz ekonomisine, istihdama ve sermaye piyasalarına değer katmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bugün attığımız bu adımı, sürdürülebilir büyüme yolculuğumuzun güçlü bir başlangıcı olarak görüyoruz.”

Halka arzın konsorsiyum lideri Alnus Yatırım’ın Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Altınbaş ise, Meysu halka arzına gösterilen yoğun ilginin sermaye piyasalarına duyulan güvenin güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Altınbaş, “Yaklaşık 650 bin yatırımcının halka arz büyüklüğünün 8,5 katına ulaşan talep ile Meysu’ya ilgi göstermesi hem şirketin iş modeline hem de sermaye piyasalarımızın derinliğine duyulan güveni açıkça ortaya koyuyor. Alnus Yatırım liderliğinde oluşturulan ve 47 yatırım kuruluşunun yer aldığı güçlü konsorsiyum yapısıyla Meysu’yu yatırımcılarla buluşturmaktan memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arzında, 648.000 yatırımcıdan, satışa sunulan payların 8,5 katına denk gelen talep toplandı. Halka arzda payların yüzde 45’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 10’u yüksek başvurulu yatırımcılara ve yüzde 45’i yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen paylara 2,6 kat, yüksek başvurulu yatırımcılara tahsis edilen paylara 51,4 kat ve yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen paylara ise 4,9 kat talep geldi.