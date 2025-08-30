Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir kararı (29 Ağustos 2025)

Borsa İstanbul'da dün Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında 2 hisseyle ilgili alınan tedbir kararı KAP'a bildirildi.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 29 Ağustos 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Hedef Holding A.Ş. (HEDEF) ve Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (METUR) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

 Hedef Holding A.Ş. (HEDEF) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında HEDEF.E paylarında 01/09/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 30/09/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

 Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (METUR) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

 Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında METUR.E 01/09/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 30/09/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

