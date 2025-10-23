Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı geldi (22 Ekim)

Borsa İstanbul'dan dün (22 Ekim) yapılan açıklamada Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında 4 hissede alınan tedbir kararı duyuruldu.
Borsa İstanbul'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında MERCN.E (Mercan Kimya), PEKGY.E (Peker Gayrimenkul), PSGYO.E (Pasifik Gayrimenkul) ve TEKTU.E (Tek-Art İnşaat) payları 23/10/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/11/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.