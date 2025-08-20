Borsa İstanbul'dan 5 hisseye tedbir kararı

BİST’in KAP'tan (Kamuoyu Aydınlatma Platformu) yaptığı bildirimde, beş hisseye tedbir kararı verdiğini açıkladı.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 19 Ağustos 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR), Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (NUGYO), Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL), Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (KERVN) ve Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR), Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (NUGYO) ve Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ETILR.E, NUGYO.E ve TMPOL.E payları 20/08/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/09/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (KERVN) ve Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KERVN.E ve RODRG.E payları 20/08/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/09/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.