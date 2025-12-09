Borsa İstanbul’dan dün 2 hisseye tedbir kararı geldi (8 Aralık)

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından uygulanan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında iki hisseye yönelik yeni tedbir kararı açıklandı.

9.12.2025 10:18:070
Borsa İstanbul’dan dün 2 hisseye tedbir kararı geldi (8 Aralık)

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 8 Aralık 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BLCYT) ve Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BLCYT.E ve FRIGO.E payları 09/12/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/01/2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

