Borsa İstanbul'dan dün 3 hisseye tedbir kararı geldi

KRTEK, SEGYO ve ULAS hisseleri hakkında tedbir kararı alındığı bildirildi.

13.11.2025 09:41:150
Paylaş Tweet Paylaş
Borsa İstanbul'dan dün 3 hisseye tedbir kararı geldi

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 12 Kasım 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. (ULAS), Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KRTEK) ve Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SEGYO) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. (ULAS) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ULAS.E payları 13/11/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/12/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KRTEK) ve Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SEGYO) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KRTEK.E ve SEGYO.E payları 13/11/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/12/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı? (3-7 Kasım)

Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı? (3-7 Kasım)

Yarın iki şirket yatırımcısına temettü dağıtacak (14 Kasım)

Yarın iki şirket yatırımcısına temettü dağıtacak (14 Kasım)

Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor

Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (13 Kasım)

Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (13 Kasım)

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Yorum Yaz