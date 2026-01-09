Borsa İstanbul'dan dün 5 hisseye tedbir kararı geldi

AHSGY, DAPGM, TEHOL,OZRDN ve SONME hisselerinde tedbir kararı alındığı bildirildi.

9.01.2026 01:19:490
Paylaş Tweet Paylaş
Borsa İstanbul'dan dün 5 hisseye tedbir kararı geldi

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 8 Ocak 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL), AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AHSGY), DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM), Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. (OZRDN) ve Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. (SONME) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL), AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AHSGY) ve DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AHSGY.E, DAPGM.E ve TEHOL.E payları 09/01/2026 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/02/2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. (OZRDN) ve Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. (SONME) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında OZRDN.E ve SONME.E payları 09/01/2026 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/02/2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Akbank’ın 4. çeyrek bilançosunu açıklama tarihi belli oldu

Akbank’ın 4. çeyrek bilançosunu açıklama tarihi belli oldu

Üçay Mühendislik’in halka arz başvurusu onaylandı

Üçay Mühendislik’in halka arz başvurusu onaylandı

Avrupa borsaları İtalya hariç pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları İtalya hariç pozitif seyrediyor

8 Ocak tarihli SPK bülteninde hangi önemli kararlar alındı?

8 Ocak tarihli SPK bülteninde hangi önemli kararlar alındı?

SPK'dan 2 şirkete bedelsiz sermaye artırımı onayı: Yüzde 64 ve 101

SPK'dan 2 şirkete bedelsiz sermaye artırımı onayı: Yüzde 64 ve 101

Meysu Gıda halka arz sonuçları açıklandı

Meysu Gıda halka arz sonuçları açıklandı

Yorum Yaz