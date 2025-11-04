Borsada bu ay temettüsü kesin 10 şirket: Kasım 2025 temettü takvimi

Borsa İstanbul'da Kasım ayında temettü dağıtması kesinleşmiş 10 şirket bulunuyor.
Borsa İstanbul'da payları işlem gören 10 şirkette temettü kararı genel kurulları tarafından onaylanmış durumda. Yeni açıklamalar gelirse bu sayı artacak.
Kasım ayı temettü takvimi ise şöyle:
SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SUNTK)
Şirket pay başına brüt 1,0941176 TL, net 0,9299999 TL temettü açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 5 Kasım, ödeme tarihi 11 Kasım.
PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PLTUR)
Şirket 2 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,7599590 TL, net 0,6459650 TL temettü açıklamıştı. İkinci taksit net 0,3229825 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 13 Kasım, ödeme tarihi 17 Kasım.
BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BALSU)
Şirket pay başına brüt 0,1762589 TL, net 0,1498200 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 14 Kasım, ödeme tarihi 18 Kasım.
DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DURKN)
Şirket 2 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,0653962 TL, net 0,0555867 TL temettü açıklamıştı. İkinci taksit net 0,0277933 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 14 Kasım, ödeme tarihi 18 Kasım.
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARDYZ)
Şirket pay başına brüt 0,0324481 TL, net 0,0275808 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 17 Kasım, ödeme tarihi 19 Kasım.
EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (EGPRO)
Şirket 2 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü açıklamıştı. İkinci taksit net 0,425 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 20 Kasım, ödeme tarihi 24 Kasım.
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS)
Şirket pay başına brüt 0,2346491 TL, net 0,1994517 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Kasım, ödeme tarihi 27 Kasım.
OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. (OFSYM)
Şirket 2 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,8358054 TL, net 0,7104344 TL temettü açıklamıştı. İkinci taksit net 0,3552172 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Kasım, ödeme tarihi 27 Kasım.
DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DESA)
Şirket 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,2400960 TL, net 0,2040814 TL temettü açıklamıştı. Son taksit net 0,0714285 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Kasım, ödeme tarihi 1 Aralık.
GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (GUNDG)
Şirket 3 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,1538460 TL, net 0,1307691 TL temettü açıklamıştı. Son taksit net 0,0435897 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Kasım, ödeme tarihi 8 Aralık.