Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (3-7 Kasım)

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,43 oranında değer kaybıyla 10 bin 924,53 puandan bitirdi. Endeks, 3-7 Kasım 2025 haftası boyunca en düşük 10 bin 848,97, en yüksek ise 11 bin 152,28 puanı gördü.

Endekste hafta boyunca hareketli bir gündem etkili olurken, bilançoların da fiyatlamalarda hisse bazlı oynaklıkları artırdığı bir tablo vardı. Hafta boyunca izlenen veriler de BIST 100 endeksin üzerinde etkili oldu. Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 0,35 oranında değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 1,17 oranında değer kaybetti.

İşte haftanın en çok kazandıran hisseleri



BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 40,01 artışla Işıklar Enerji Holding (IEYHO) oldu. Onu yüzde 12,25 ile Destek finans Faktoring (DSTKF) ve yüzde 11,98 ile Çan2 Termik (CANTE) takip etti.

İşte en çok kaybettiren hisseler



Haftanın en çok değer kaybeden hisseleri ise ilk sırada geçen hafta da olduğu gibi yüzde 28,66 ile Grainturk Holding (GRTHO), yüzde 12,96 ile Tofaş (TOASO) ve yüzde 12,53 ile Kocaer Çelik (KCAER) olarak öne çıktı.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 844 milyar 56 milyon lirayla ASELSAN, 560 milyar 700 milyon lirayla Garanti BBVA ve 467 milyar 400 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.

- Döviz yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,08 düşüşle 5 bin 427,3 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 0,08 azalışla 36 bin 612 liraya indi. Doların satış fiyatı ise yüzde 0,39 artarak 42,2140 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,73 yükselerek 48,9150 lira oldu. Geçen hafta 55,1920 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,57 kazançla 55,5060 liraya çıktı. İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,34 artışla 52,5150 liradan alıcı buldu.