Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (8-12 Aralık)

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,76 oranında değer kazancıyla 11 bin 311,31 puandan kapadı. Endeks, 8-12 Aralık 2025 haftası boyunca en düşük 11 bin 74,68, en yüksek ise 11 bin 330,97 puanı gördü.

Endekste hafta boyunca yurt içinde faiz kararı etkili olurken, küresel gelişmelerde de Fed faiz öne çıktı. Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 0,80 oranında, holding endeksi yüzde 5,33 ve sanayi endeksi yüzde 2,01 oranında değer kazandı.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri



BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 33,20 oranında değer kazancıyla Kuyaş Yatırım (KUYAS) oldu. Onu yüzde 15,49 ile Coca Cola (CCOLA) ve yüzde 10,43 ile MLP Sağlık (MPARK) takip etti.

En çok değer kaybedenler

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 16,31 ile Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik, yüzde 14,09 ile OBASE Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret AŞ ve yüzde 12,18 ile Global Ports Holding olarak sıralandı.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 930 milyar 240 milyon lirayla ASELSAN, 589 milyar 680 milyon lirayla Garanti BBVA ve 480 milyar 900 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.

Altın ve döviz yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 2,82 artışla 5 bin 951 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 2,8 yükselişle 40 bin 121,7 liraya çıktı. Doların satış fiyatı yüzde 0,42 artarak 42,6940 lira, avronun satış fiyatı yüzde 1,03 yükselerek 50,0930 lira oldu. Geçen hafta 56,8050 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,54 kazançla 57,1140 liraya yükseldi. İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 1,34 artışla 53,6790 liradan alıcı buldu.