Borsada bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (28 Ağustos)

Borsa İstanbul'da bugün 1 hissenin fiyatında hem bedelli hem bedelsiz; 1 hissenin fiyatında bedelsiz sermaye artırımı; 1 hissenin fiyatında ise kar payı dağıtımı nedeniyle düzeltme var.
Borsa İstanbul'dan hak kullanımına (Gentaş, Türker Proje, Türkiye Sigorta) ilişkin yapılan açıklama şöyle:
Açıklamaya göre, Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) ve Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. (TURGG) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz ve bedelli sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS)
Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. (TURGG)
Açıklamaya göre, Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.
Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG)