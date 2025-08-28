Borsada bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (28 Ağustos)

Borsa İstanbul'da bugün 1 hissenin fiyatında hem bedelli hem bedelsiz; 1 hissenin fiyatında bedelsiz sermaye artırımı; 1 hissenin fiyatında ise kar payı dağıtımı nedeniyle düzeltme var.

28.08.2025 09:55:430
Borsa İstanbul'dan hak kullanımına (Gentaş, Türker Proje, Türkiye Sigorta)  ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Açıklamaya göre, Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) ve Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. (TURGG) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz ve bedelli sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS)

  • %150 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
  • Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 8,464 TL
  • (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. (TURGG)

  • %1100 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
  • %600 Bedelli
  • Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 49,694 TL
  • (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)


Açıklamaya göre, Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG)

  • Pay Başına Brüt Temettü: 0,2 TL
  • Pay Başına Net Temettü: 0,17 TL
  • Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 9,52 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)


