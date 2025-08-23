Bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket var (25-29 Ağustos)

Borsa İstanbul'da yeni haftada temettü dağıtması kesinleşmiş 3 şirket bulunuyor.

23.08.2025 09:26:510
Paylaş Tweet Paylaş
Bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket var (25-29 Ağustos)

Borsa İstanbul'da yeni haftada yatırımcısına temettü dağıtması kesinleşmiş 3 şirket bulunuyor. (Yeni açıklamalar gelirse listeye eklenecektir). 

İşte o şirketler:

SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. (SONME)

Pay başına net 0,6621621 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Ağustos, ödeme tarihi 28 Ağustos

MATRİKS FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş. (MTRKS)

Pay başına brüt 0,1243781 TL, net 0,1057213 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Ağustos, ödeme tarihi ise 29 Ağustos 2025 olacak.

TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. (TURSG)

Pay başına brüt 0,20 TL, net 0,17 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Ağustos, ödeme tarihi ise 1 Eylül 2025 olacak.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Pazartesi 1 şirkette bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 761

Pazartesi 1 şirkette bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 761

SPK'ya bedelsiz başvurusu yaptı: Yüzde 500

SPK'ya bedelsiz başvurusu yaptı: Yüzde 500

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

Borsa rekor kırıyor... Yükseliş devam edecek mi? Uzmanlar anlattı

Borsa rekor kırıyor... Yükseliş devam edecek mi? Uzmanlar anlattı

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor

Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor

Yorum Yaz