Sermaye artırımı yapan 2 hissenin fiyatında düzeltme var (9 Aralık)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün sermaye artırımı yapan iki hisse için fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Açıklamaya göre, İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS) ve Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz ve bedelli sermaye artırımları nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS)

% 100 Bedelli Sermaye Artırımı

% 100 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı

Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 40,333 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)



Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR)

% 100 Bedelli Sermaye Artırımı

Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 15,58 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)