Bugün sermaye artırımı yapan 1 hissenin fiyatında düzeltme var (24 Ekim)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı yapan hisse için fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

24.10.2025 10:35:230
Paylaş Tweet Paylaş
Bugün sermaye artırımı yapan 1 hissenin fiyatında düzeltme var (24 Ekim)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KONKA) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KONKA)

  • % 200 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
  • Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 17,017 TL
  • (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hisseleri 9 ayda yüzde 95 prim yapan futbol kulübü

Hisseleri 9 ayda yüzde 95 prim yapan futbol kulübü

Forte’nin bağlı ortaklığı Milsoft, Milli Savunma Bakanlığı ihalesini kazandı

Forte’nin bağlı ortaklığı Milsoft, Milli Savunma Bakanlığı ihalesini kazandı

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor

Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor

Bilanço açıkladı: 9 aylık net karı 6,4 milyar lira oldu

Bilanço açıkladı: 9 aylık net karı 6,4 milyar lira oldu

Yorum Yaz