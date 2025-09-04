Bugün sermaye artırımı yapan 3 hissenin fiyatında düzeltme (4 Eylül 2025)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı yapan bir şirket ile bedelli sermaye artırımı yapan iki şirket için fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

4.09.2025 10:01:400
Paylaş Tweet Paylaş
Bugün sermaye artırımı yapan 3 hissenin fiyatında düzeltme (4 Eylül 2025)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün üç hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARZUM) ve Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI) paylarının fiyatında bedelli, 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (BINHO) paylarının fiyatında ise iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARZUM)

%100 Bedelli Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 2,77 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (BINHO)

%2645 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 11,712 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI)

%100 Bedelli Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 2,36 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası karışık seyirle açıldı

Yabancı yatırımcı hissede satışa geçti

Yabancı yatırımcı hissede satışa geçti

Borsada geçen ay otomotiv şirketlerinin tamamı yatırımcısına kazandırdı

Borsada geçen ay otomotiv şirketlerinin tamamı yatırımcısına kazandırdı

Avrupa borsalarında Fransa hariç alış ağırlıklı bir seyir izleniyor

Avrupa borsalarında Fransa hariç alış ağırlıklı bir seyir izleniyor

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

3 şirket bedelsiz başvurusu yaptığını duyurdu (3 Eylül)

3 şirket bedelsiz başvurusu yaptığını duyurdu (3 Eylül)

Yorum Yaz