Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren bir hissenin fiyatında, hak kullanımından dolayı düzeltme yapıldığını duyurdu.

11.08.2025 10:21:160
Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)

  • Pay Başına Brüt Temettü: 0,0111111 TL
  • Pay Başına Net Temettü: 0,0094444 TL
  • Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 9,199 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

