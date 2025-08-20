  • Anasayfa
Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (20 Ağustos 2025)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren bir hissenin fiyatında, hak kullanımından dolayı düzeltme yapıldığını duyurdu.

20.08.2025 10:24:320
Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, İşbir Holding A.Ş. (ISBIR) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

İşbir Holding A.Ş. (ISBIR)

  • Pay Başına Brüt Temettü: 1,00 TL
  • Pay Başına Net Temettü: 0,85 TL
  • Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 114,8 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

