Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (13 Kasım)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren bir hissenin fiyatında, hak kullanımından dolayı düzeltme yapıldığını duyurdu.

13.11.2025 10:09:110
Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PLTUR) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PLTUR)

  1. Pay Başına Brüt Temettü: 0,3799795 TL
  2. Pay Başına Net Temettü: 0,3229825 TL
  3. Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 21,96 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

