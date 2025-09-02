Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (2 Eylül 2025)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren bir hissenin fiyatında, hak kullanımından dolayı düzeltme yapıldığını duyurdu.
Açıklamaya göre, Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
