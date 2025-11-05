Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (5 Kasım)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren bir hissenin fiyatında, hak kullanımından dolayı düzeltme yapıldığını duyurdu.
Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SUNTK) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SUNTK)
Pay Başına Brüt Temettü: 1,0941176 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,9299999 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 41,806 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)