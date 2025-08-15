Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren iki hissenin fiyatında hak kullanımı nedeniyle düzeltme yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş. (EFORC) ve İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş. (EFORC)

  • Pay Başına Brüt Temettü: 0,137741 TL
  • Pay Başına Net Temettü: 0,1170798 TL
  • Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 124,562 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN)

  • Pay Başına Brüt Temettü: 0,09 TL
  • Pay Başına Net Temettü: 0,0765 TL
  • Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 8,21 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

