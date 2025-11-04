CW Enerji bedelsiz tarihi belli oldu

SPK, CW Enerji'nin kar payından %7,82 oranında bedelsiz sermaye artırımını onaylamıştı. Bedelsiz sermaye artırımı 6 Kasım Perşembe günü gerçekleşecek.

CW Enerji'den dün KAP'a yapılan bildirim şöyle: Ortaklığımız sermayesinin 78.290.009 TL tutarındaki kısmı 2024 Yılı Net Dağıtılabilir Dönem Karından karşılanmak suretiyle 1.000.000.000 TL'den,1.078.290.009 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 16.606.971,61 TL nominal değerli kısmın A grubu nama, 61.683.037,39TL nominal değerli kısmın B grubu hamiline pay olarak çıkarılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.10.2025 tarih ve 57/1989 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

Onaylı ihraç belgesi işbu bildirim ekinde sunulmuş olup bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 06.11.2025 olarak belirlenmiştir.